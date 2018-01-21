Скончался генеральный менеджер сборной США по хоккею Джоханнсон
Генеральный менеджер сборной США по хоккею Джим Джоханнсон скончался на 54-м году жизни.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.
Отмечается, что Джоханнсон скончался во сне в воскресенье утром.
Функционер работал в организации с 2000 года и должен был отправиться на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Он также был членом олимпийской команды страны в 1988 и 1992 годах.
Ранее стало известно, что бас-гитарист рок-группы The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет.
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