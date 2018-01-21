Скончался генеральный менеджер сборной США по хоккею Джоханнсон

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Генеральный менеджер сборной США по хоккею Джим Джоханнсон скончался на 54-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Отмечается, что Джоханнсон скончался во сне в воскресенье утром.

Функционер работал в организации с 2000 года и должен был отправиться на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Он также был членом олимпийской команды страны в 1988 и 1992 годах.

Ранее стало известно, что бас-гитарист рок-группы The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет.

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