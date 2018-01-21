ФК «Локомотив» показал дриблинг Сёмина в замедленной съёмке

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Московский «Локомотив» опубликовал видеоролик, на котором показаны действия с мячом главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Юрий Палыч в полном порядке! В товарищеской встрече между тренерами и административным штабом у вторых не осталось шансов!» — говорится в сообщении «железнодорожников» в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен вернуть бывшего футболиста из «Рубина».

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