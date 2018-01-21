ФК «Локомотив» показал дриблинг Сёмина в замедленной съёмке
«Юрий Палыч в полном порядке! В товарищеской встрече между тренерами и административным штабом у вторых не осталось шансов!» — говорится в сообщении «железнодорожников» в Twitter.
Юрий Палыч в полном порядке! 💪🏼 В товарищеской встрече между тренерами и административным штабом у вторых не осталось шансов!#РЖДтренировочныесборы#Dia10pic.twitter.com/vhsTZ72X5M— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен вернуть бывшего футболиста из «Рубина».