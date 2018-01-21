«Локомотив» намерен вернуть бывшего футболиста из «Рубина»

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Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев попал в сферу интересов московского «Локомотива».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя игрока Анзора Гаргаева.

«Знаю, что сейчас Оздоева хочет приобрести «Локомотив», но за него просят немаленькие деньги», — поведал Гаргаев.

По его словам, футболист летом мог оказаться в «Спартаке», однако тогда решили, что Оздоеву лучше остаться в «Рубине», чтобы иметь возможность поработать с тренером Курбаном Бердыевым.

«Оздоеву пять месяцев не платят зарплату, но мы потерпим и не будем вставлять руководству нож в спину и писать на клуб заявление», — отметил Гаргаев.

Оздоев начал профессиональную карьеру в «Локомотиве» в 2010 году. Действующий контракт с «Рубином» истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что тренер «Локомотива» Сёмин подарил Игнатьеву на день рождения хамон.

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