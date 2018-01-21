Сёмин подарил Игнатьеву на день рождения хамон
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин перед началом тренировки на сборах в Испании поздравил с днём рождения полузащитника команды Владислава Игнатьева.
Перед началом тренировки Сёмин в присутствии всей команды поздравил Игнатьева с 31-летием и в качестве подарка вручил игроку традиционный испанский мясной деликатес — хамон.
Ранее сообщалось, что голкипер испанского клуба забил мяч со своей половины поля в день рождения.
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