Сёмин подарил Игнатьеву на день рождения хамон

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин перед началом тренировки на сборах в Испании поздравил с днём рождения полузащитника команды Владислава Игнатьева.

Перед началом тренировки Сёмин в присутствии всей команды поздравил Игнатьева с 31-летием и в качестве подарка вручил игроку традиционный испанский мясной деликатес — хамон.

Ранее сообщалось, что голкипер испанского клуба забил мяч со своей половины поля в день рождения.