Сёмин подарил Игнатьеву на день рождения хамон

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин перед началом тренировки на сборах в Испании поздравил с днём рождения полузащитника команды Владислава Игнатьева.

Перед началом тренировки Сёмин в присутствии всей команды поздравил Игнатьева с 31-летием и в качестве подарка вручил игроку традиционный испанский мясной деликатес — хамон.

Ранее сообщалось, что голкипер испанского клуба забил мяч со своей половины поля в день рождения.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru