Голкипер испанского клуба забил мяч со своей половины поля в день рождения

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Голкипер клуба «Луго» Хуан Карлос стал автором гола в матче 23-го тура испанской Сегунды с хихонским «Спортингом».

На 80-й минуте встречи после розыгрыша штрафного защитники «Спортинга» выбили мяч на половину поля соперников, где Карлос первым же касанием смог переправить мяч в ворота команды из Хихона.

Для голкипера, отмечавшего в день матча своё 30-летие, этот гол стал первым в карьере.

Встреча завершилась победой «Луго» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян дал согласие на переход в «Арсенал».

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