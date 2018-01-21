Голкипер испанского клуба забил мяч со своей половины поля в день рождения

Голкипер клуба «Луго» Хуан Карлос стал автором гола в матче 23-го тура испанской Сегунды с хихонским «Спортингом».

На 80-й минуте встречи после розыгрыша штрафного защитники «Спортинга» выбили мяч на половину поля соперников, где Карлос первым же касанием смог переправить мяч в ворота команды из Хихона.

☝️☝️☝️Que levanten la mano los que aún no duermen porque no pueden dejar de ver una y otra vez el gol de @1uanCarlos 😱😱😱



No hay calificativos 👏👏, lo vemos una vez más??#LugoSporting#ElPuskasparaJuanCarloshttps://t.co/J6VcO8c0k2 — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 21 января 2018 г.

Для голкипера, отмечавшего в день матча своё 30-летие, этот гол стал первым в карьере.

Встреча завершилась победой «Луго» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян дал согласие на переход в «Арсенал».