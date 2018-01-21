СМИ: Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мхитарян дал согласие на переход в «Арсенал»
Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян дал согласие на переход в «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна.
Об этом сообщает британское издание BBC.
Отмечается, что в ближайшие дни Мхитарян пройдёт медосмотр в стане лондонского клуба, после чего его переход в «Арсенал» в обмен на чилийского форварда Алексиса Санчеса может быть оформлен официально.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, когда состоится обмен Санчеса на Мхитаряна.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.