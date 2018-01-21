«Барыс» потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» на домашнем льду вырвал победу у тольяттинской «Лады» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на счету Найджела Доуса (1-я и 58-я минуты), ещё по голу записали на свой счёт Кевин Даллмэн (31-я) и Роман Старченко (52-я). В составе тольяттинского клуба по шайбе забросили Александр Стрельцов (27-я), Владимир Журавлёв (48-я) и Кирилл Капустин (56-я).

В других матчах дня «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Слованом» со счётом 5:3, «Сибирь» в родных стенах обыграла «Автомобилист» — 3:0.

Из-за победы «Сибири» «Барыс» лишился теоретических шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

Ранее «Динамо» победило «Адмирал» и поднялось в зону плей-офф КХЛ.