«Динамо» победило «Адмирал» и поднялось в зону плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Юусо Хиетанен (20-я минута), Яков Рылов (24-я), Владимир Брюквин (26-я) и Дмитрий Марковин (48-я). Голкипер «Динамо» Александр Ерёменко отразил 20 бросков по воротам и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В других матчах дня ярославский «Локомотив» переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:0, санкт-петербургский СКА разгромил хабаровский «Амур» — 5:0, нижегородское «Торпедо» выиграло у череповецкой «Северстали» — 5:3.
Благодаря собственной победе и поражению «Северстали» динамовцы набрали 78 очков и поднялись на восьмое место, дающее право играть в плей-офф. Однако у череповецкой команды (77 очков) матч в запасе.
Ранее сообщалось, что «Авангард» забросил шесть шайб в ворота «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.