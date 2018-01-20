«Динамо» победило «Адмирал» и поднялось в зону плей-офф КХЛ

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Московское «Динамо» переиграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Юусо Хиетанен (20-я минута), Яков Рылов (24-я), Владимир Брюквин (26-я) и Дмитрий Марковин (48-я). Голкипер «Динамо» Александр Ерёменко отразил 20 бросков по воротам и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В других матчах дня ярославский «Локомотив» переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:0, санкт-петербургский СКА разгромил хабаровский «Амур» — 5:0, нижегородское «Торпедо» выиграло у череповецкой «Северстали» — 5:3.

Благодаря собственной победе и поражению «Северстали» динамовцы набрали 78 очков и поднялись на восьмое место, дающее право играть в плей-офф. Однако у череповецкой команды (77 очков) матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Авангард» забросил шесть шайб в ворота «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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