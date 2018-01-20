«Авангард» забросил шесть шайб в ворота «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Магнитогорский «Металлург» дома потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу омского клуба.

В составе хозяев голами отметились Андрей Чибисов (18-я), Мэтт Эллисон (18-я) и Сергей Мозякин (56-я).

У «Авангарда» шайбы забросили Илья Михеев (4-я), Чад Ро (10-я), Никита Самохвалов (30-я), Тедди Пёрселл (57-я), Андре Петерссон (58-я) и Максим Чудинов (60-я).

В других матчах дня челябинский «Трактор» оказался сильнее ханты-мансийской «Югры» со счётом 2:1, рижское «Динамо» потерпело поражение в матче с минским «Динамо» — 2:3.

Ранее «Сочи» обыграл «Йокерит» и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ.