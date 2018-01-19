«Сочи» обыграл «Йокерит» и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Победу «Сочи» принесли шайбы Андрея Иванова и Артёма Томилина.
Гости ответили голом Мэттью Гилроя.
Такой исход встречи гарантировал сочинской команде попадание в стадию плей-офф КХЛ. По итогам 52 матчей в активе «Сочи» 84 очка.
В других матчах игрового дня «Слован» обыграл «Ак-Барс» (4:2), а «Нефтехимик» одержал победу над «Витязем» (3:1).
Ранее сообщалось, что СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ.