Павлюченко рассказал об интересе к нему футбольных команд из дальних стран

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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что у него есть предложения от команд из Индии и Индонезии.

«Это правда, в Индии и Индонезии меня ждут хоть завтра и предлагают хорошие условия», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что его смущают дальние перелёты, поэтому, вероятнее всего, он откажется от таких вариантов.

Ранее президент «Урала» прокомментировал возможность возвращения в команду Павлюченко.

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