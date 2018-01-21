Павлюченко рассказал об интересе к нему футбольных команд из дальних стран
Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что у него есть предложения от команд из Индии и Индонезии.
«Это правда, в Индии и Индонезии меня ждут хоть завтра и предлагают хорошие условия», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».
Футболист отметил, что его смущают дальние перелёты, поэтому, вероятнее всего, он откажется от таких вариантов.
Ранее президент «Урала» прокомментировал возможность возвращения в команду Павлюченко.
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