Президент «Урала» прокомментировал возможность возвращения в команду Павлюченко

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможности возвращения в команду бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

«Нет. Роман к нам не поедет», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что в екатеринбургской команде до конца сезона останется защитник ЦСКА Никита Чернов, который летом вернётся в стан армейцев.

Ранее сообщалось, что ФК «Арарат» расторг контракт с Павлюченко.