Президент «Урала» прокомментировал возможность возвращения в команду Павлюченко

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможности возвращения в команду бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

«Нет. Роман к нам не поедет», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что в екатеринбургской команде до конца сезона останется защитник ЦСКА Никита Чернов, который летом вернётся в стан армейцев.

Ранее сообщалось, что ФК «Арарат» расторг контракт с Павлюченко.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119