Бьорндален: МОК сделал всё, чтобы я поехал на ОИ-2018

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален извинился перед болельщиками за непопадание на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Я опоздал со своей формой. Хотел бы извиниться перед своими болельщиками, что не смогу их порадовать на Играх. Моей целью было подвести свою форму к Корее, но кто знал, что я не смогу туда даже квалифицироваться. Это большое разочарование, но такова жизнь и она продолжается», — приводит слова Бьорндалена «Матч ТВ».

Норвежец также рассказал, что была большая дискуссия вокруг персонального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Была большая дискуссия. Мне даже звонили из МОК. Они сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. Только национальный олимпийский комитет может выдавать такое приглашение. Пять лет назад они приглашали атлетов вне квоты, но с тех пор правила поменялись. У МОК ничего не вышло, мне остается это принять», — добавил Бьорндален.

Ранее СМИ сообщали, что МОК не позволил биатлонисту Бьорндалену выступить на ОИ-2018 вне состава сборной.