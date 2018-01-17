СМИ: МОК не позволил биатлонисту Бьорндалену выступить на ОИ-2018 вне состава сборной

Международный олимпийский комитет (МОК) не позволил норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену выступить на ОИ в Пхёнчхане в обход национальной квоты.

Как сообщает телеканал TV2 Sport со ссылкой на представителя организации, МОК не выдаёт никаких специальных приглашений на Олимпиады.

15 января стало известно, что восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии для участия в ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что Бьорндален может получить специальное приглашение от МОК для участия в ОИ-2018.