Бьорндален может получить специальное приглашение от МОК для участия в ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность предоставления норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену специального приглашения для участия в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.