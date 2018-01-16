Бьорндален может получить специальное приглашение от МОК для участия в ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность предоставления норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену специального приглашения для участия в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает NRK.

43-летний спортсмен, не попавший в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018, является победителем спринтерской гонки на предыдущих Играх, которые прошли в Сочи.

Ранее Бьорндален прокомментировал своё непопадание в заявку сборной на ОИ-2018.

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