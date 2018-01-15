Бьорндален: паршиво, что не буду участвовать в Олимпиаде

Короткая ссылка
Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение Национального олимпийского комитета страны не включать его в заявку сборной на ОИ-2018.

«Я с этим решением не согласен и считаю, что ещё мог бы набрать форму перед Олимпиадой. У меня был шанс показать себя в Рупольдинге, но не получилось», — приводит слова Бьорндалена TB2.

По словам спортсмена, ему очень сложно поверить в то, что он будет смотреть Олимпиаду по телевизору, но рано или поздно этот момент должен был настать.

«Не участвовать в Играх паршиво. Подожду, когда они закончатся, и посмотрю, что делать дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Биатлон Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119