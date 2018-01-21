Юрлова-Перхт: с каждым кругом скольжение по трассе становилось всё лучше

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Я была приятно удивлена, что трасса была идеальная, жёсткая, хотя накануне весь вечер и всю ночь шёл снег. Под конец гонки девчонки даже накатали одну часть трассы, образовался глянец. То есть с каждым кругом скольжение становилось все лучше», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Она отметила, что после старта шла за Лаурой Дальмайер в очень комфортном темпе.

«После стрельбы все опять сравнялись, поэтому не было смысла «рвать» со старта», — добавила биатлонистка.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт заняла десятое место в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце.