Саночница Демченко стала второй в спринте на этапе КМ в Норвегии
Россиянка Виктория Демченко заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
Российская спортсменка показала результат в 29,927 секунды.
Победу одержала Саммер Бритчер из США. Тройку призёров замкнула немецкая спортсменка Натали Гавйзенбергер.
Другая саночница из России — Татьяна Иванова — стала восьмой.
Ранее сообщалось, что Роман Репилов занял второе место на этапе КМ по санному спорту.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.