Саночница Демченко стала второй в спринте на этапе КМ в Норвегии

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Россиянка Виктория Демченко заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Российская спортсменка показала результат в 29,927 секунды.

Победу одержала Саммер Бритчер из США. Тройку призёров замкнула немецкая спортсменка Натали Гавйзенбергер.

Другая саночница из России — Татьяна Иванова — стала восьмой.

Ранее сообщалось, что Роман Репилов занял второе место на этапе КМ по санному спорту.

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