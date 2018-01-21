Россиянин Репилов стал вторым на этапе КМ по санному спорту
Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
По сумме двух попыток российский саночник показал результат 1 минута 38,686 секунды.
Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер. Тройку призёров замкнул австриец Вольфганг Киндль.
В топ-10 также попали Максим Аравин и Степан Фёдоров, занявшие восьмое и девятое места. Семён Павличенко стал 15-м.
Ранее сообщалось, что Виктория Демченко стала пятой на этапе КМ по санному спорту.
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