Россиянка Демченко стала пятой на этапе КМ по санному спорту

Короткая ссылка
Российская спортсменка Виктория Демченко заняла пятое место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

По итогам двух попыток она показала результат 1 минута 35,559 секунды.

В тройку призёров попали представительница США Саммер Бритчер (1 минута 35,266 секунды) и немки Натали Гайзенбергер (1 минута 35,299 секунды) и Джулия Таубитц (1 минута 35,329 секунды).

Другая спортсменка из России, Татьяна Иванова, расположилась на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru