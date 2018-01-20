Россиянка Демченко стала пятой на этапе КМ по санному спорту
Российская спортсменка Виктория Демченко заняла пятое место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
По итогам двух попыток она показала результат 1 минута 35,559 секунды.
В тройку призёров попали представительница США Саммер Бритчер (1 минута 35,266 секунды) и немки Натали Гайзенбергер (1 минута 35,299 секунды) и Джулия Таубитц (1 минута 35,329 секунды).
Другая спортсменка из России, Татьяна Иванова, расположилась на седьмом месте.
Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина.
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