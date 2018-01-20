Россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла третье место на этапе Кубка мира в Японии.
В состав команды входили: Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова. Спортсменки набрали 696,1 балла.
Золотые медали завоевали лыжницы из Японии (761,7). На второй позиции оказались представительницы Словении (706,8).
Ранее сообщалось, что россиянка Аввакумова завоевала бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии.
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