Россиянка Аввакумова завоевала бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии

Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Дзао.