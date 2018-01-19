Россиянка Аввакумова завоевала бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии
Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Дзао.
По сумме двух попыток Аввакумова показала результат 216,8 балла.
Победу одержала норвежка Марен Лундбю (260,9). Второе место заняла австрийка Кьяра Хельцль (219,3).
Россиянка Софья Тихонова (182,2) стала 20-й, Анастасия Баранникова (177,8) — 23-й, Ксения Каблукова (74,0) — 33-й.
Ранее Аввакумова стала четвёртой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.