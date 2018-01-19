Россиянка Аввакумова завоевала бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии

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Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Дзао.

По сумме двух попыток Аввакумова показала результат 216,8 балла.

Победу одержала норвежка Марен Лундбю (260,9). Второе место заняла австрийка Кьяра Хельцль (219,3).

Россиянка Софья Тихонова (182,2) стала 20-й, Анастасия Баранникова (177,8) — 23-й, Ксения Каблукова (74,0) — 33-й.

Ранее Аввакумова стала четвёртой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро.

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