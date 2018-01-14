Россиянка Аввакумова стала четвертой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии
Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла четвёртое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро.
По сумме двух попыток Аввакумова показала результат 222,3 балла.
Победу одержала норвежка Марен Лундбю. Второе место заняла японская спортсменка Сара Таканаси. Тройку призёров замкнула немка Катарина Альтхаус.
Ранее сообщалось, что поляк Камиль Стох стал победителем «Турне четырёх трамплинов».
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