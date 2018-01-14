Россиянка Аввакумова стала четвертой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии

Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла четвёртое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро.