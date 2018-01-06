Польский лыжник Стох стал победителем «Турне четырёх трамплинов»

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Поляк Камил Стох одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в австрийском Бишофсхофене и второй год подряд стал победителем «Турне четырёх трамплинов».

На этапе в Бишофсхофене Стох показал результат 275,6 балла. Второе место занял норвежец Андерс Фаннемель, третьим стал немец Андреас Веллингер.

В общем зачёте «Турне четырёх трамплинов» поляк одержал победу с результатом 1108,8 балла, выиграв все четыре этапа. Веллингер стал вторым, а Фаннемель — третьим.

Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший 43-е место.

Ранее сообщалось, что российские прыгуны на лыжах с трамплина определились с дизайном формы на ОИ-2018.

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