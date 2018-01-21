Россиянка Аввакумова стала пятой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии

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Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла пятое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Дзао.

По сумме двух попыток Аввакумова набрала 208,7 балла.

Победу одержала Норвежка 208,7 балла. Второе и третье места заняли представительницы Японии — Юки Ито и Сара Таканаси соответственно.

Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина.

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