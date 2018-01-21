СМИ: Клуб АПЛ намерен купить Промеса у «Спартака» в зимнее трансферное окно
Как сообщает The Telegraph, клуб, который в настоящее время находится в зоне вылета из АПЛ, готов потрать на усиление состава около €50 млн.
Отмечается, что на данную сумму, помимо Промеса, планируется приобретение форварда «Монако» Гидо Каррильо.
25-летний Промес защищает цвета «Спартака» с августа 2014 года. За это время он принял участие в 101 матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги и отличился 53 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что Каррера пообщался с футболистом «Наполи» Максимовичем.