СМИ: Клуб АПЛ намерен купить Промеса у «Спартака» в зимнее трансферное окно

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» намерен приобрести в зимнее трансферное окно нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Как сообщает The Telegraph, клуб, который в настоящее время находится в зоне вылета из АПЛ, готов потрать на усиление состава около €50 млн.

Отмечается, что на данную сумму, помимо Промеса, планируется приобретение форварда «Монако» Гидо Каррильо.

25-летний Промес защищает цвета «Спартака» с августа 2014 года. За это время он принял участие в 101 матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги и отличился 53 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Каррера пообщался с футболистом «Наполи» Максимовичем.