Футболист «Эвертона» рассказал, почему отказался от съёмок в фильме про Гарри Поттера

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Нападающий «Эвертона» Тео Уолкотт рассказал, что мог сняться в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса».

«Мой дядя, Дэвид Йейтс, был режиссёром этого фильма, поэтому хотел взять меня на одну из ролей. Тогда у меня не было возможности поучаствовать в съёмках, они отнимают много времени. Он хотел, чтобы я был одним из игроков матча по квиддичу. Было бы круто, но у меня не было времени», — цитирует Уолкотта Goal.

Фильм вышел в прокат в 2007 году, Уолкотту на тот момент было 18 лет. В 2010 году нынешняя жена Уолкотта, Мелани, по протекции футболиста снялась в другой части про мальчика-волшебника — «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова сыграет камео в продолжении трилогии фильмов про «друзей Оушена».

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