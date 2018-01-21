Александр Емельяненко присоединился к «Команде Путина»
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко присоединился к общественному движению «Команда Путина», организованному форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Боец сообщил об этом в своём Instagram.
Емельяненко также проанонсировал свой следующий бой против поляка Шимона Байора. Поединок состоится 4 марта в Самаре.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв присоединился к «Команде Путина».
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