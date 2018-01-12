Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьёв присоединился к «Команде Путина»

Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв присоединился к общественному движению «Команда Путина», организованному форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Соловьёв выложил фотографии с президентом России Владимиром Путиным, сопроводив их хэштегами #ЯвКоманде и #PutinTeam.

Соловьёв, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по фигурному катанию в 2014 году, а также является неоднократным призёром первенств мира и Европы.

Ранее двукратный чемпион мира по хоккею Мозякин присоединился к «Команде Путина».