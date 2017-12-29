Двукратный чемпион мира по хоккею Мозякин присоединился к «Команде Путина»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, двукратный чемпион мира по хоккею, присоединился к общественному движению «Команда Путина», организованному форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

36-летний спортсмен объявил об этом в своём Instagram.

Мозякин является двукратным чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина. Форварду принадлежит рекорд Континентальной хоккейной лиги по набранным очкам.

Ранее волейболист Сергей Тетюхин присоединился к «Команде Путина».