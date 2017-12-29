Двукратный чемпион мира по хоккею Мозякин присоединился к «Команде Путина»
36-летний спортсмен объявил об этом в своём Instagram.
В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team!
Мозякин является двукратным чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина. Форварду принадлежит рекорд Континентальной хоккейной лиги по набранным очкам.
Ранее волейболист Сергей Тетюхин присоединился к «Команде Путина».