СМИ: Бой Емельяненко с Миром состоится 28 апреля

Титульный поединок между российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром состоится 28 апреля в Чикаго.

Об этом в своём Twitter сообщил журналист портала MMA-Today Тони Фагнано.

Bellator announced Fedor vs Mir to take place April 28th at Allstate Arena in Chicago #Bellator192 — Tony Fagnano (@BigToneMMA) 21 января 2018 г.

На кону поединка будет стоять чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что бой Емельяненко с Миром запланирован на 21 апреля.