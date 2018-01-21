СМИ: Бой Емельяненко с Миром состоится 28 апреля

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Титульный поединок между российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром состоится 28 апреля в Чикаго.

Об этом в своём Twitter сообщил журналист портала MMA-Today Тони Фагнано.

На кону поединка будет стоять чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что бой Емельяненко с Миром запланирован на 21 апреля.

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