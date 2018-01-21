СМИ: Бой Емельяненко с Миром состоится 28 апреля
Титульный поединок между российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром состоится 28 апреля в Чикаго.
Об этом в своём Twitter сообщил журналист портала MMA-Today Тони Фагнано.
Bellator announced Fedor vs Mir to take place April 28th at Allstate Arena in Chicago #Bellator192— Tony Fagnano (@BigToneMMA) 21 января 2018 г.
На кону поединка будет стоять чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.
Ранее сообщалось, что бой Емельяненко с Миром запланирован на 21 апреля.
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