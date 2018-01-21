Кормье нокаутировал Оздемира и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе

Американский боец Даниэль Кормье одержал победу над швейцарцем Волканом Оздемиром на турнире UFC 220, прошедшем в Бостоне, США.

Действующий чемпион в полутяжёлом весе сохранил свой титул, нокаутировав соперника во втором раунде.

Для Кормье этот поединок стал первым после поражения от Джона Джонсона, которого уличили в употреблении допинга и отменили результат боя.

Ранее сообщалось, что Стипе Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.