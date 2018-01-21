Кормье нокаутировал Оздемира и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе
Американский боец Даниэль Кормье одержал победу над швейцарцем Волканом Оздемиром на турнире UFC 220, прошедшем в Бостоне, США.
Действующий чемпион в полутяжёлом весе сохранил свой титул, нокаутировав соперника во втором раунде.
#AndStill! @DC_MMA shows why he is the champ from START to FINISH! #UFC220@WishShoppingpic.twitter.com/WV0TsgyRau— UFC (@ufc) 21 января 2018 г.
Для Кормье этот поединок стал первым после поражения от Джона Джонсона, которого уличили в употреблении допинга и отменили результат боя.
Ранее сообщалось, что Стипе Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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