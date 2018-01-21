«Тампа» потерпела третье поражение в НХЛ подряд, уступив «Миннесоте»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде проиграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Миннесоты» голы в свой актив записали Джаред Спаржон, Райан Сутер, Нейт Проссер, Маркус Фолиньо и Джейсон Цукер.

«Тампа» ответила двумя шайбами Брендена Пойнта, одну из которых он забросил после передачи россиянина Михаила Сергачёва.

Голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам. Никита Кучеров и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.

Это поражение стало для «Тампы» третьим к ряду, но команде удалось сохранить первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо».