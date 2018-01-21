Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Победу «Колорадо» принесли голы Эрика Джонсона, Натана Маккиннона и Микко Рантанена.
Автором единственной шайбы в составе «Рейнджерс» стал российский форвард Павел Бучневич. Для него этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне.
Zuuuuuuuuucc finds Buuuuuuuuuuch for the #NYR 🚨— New York Rangers (@NYRangers) 20 января 2018 г.
Stay tuned for 3rd period action on @MSGNetworks or https://t.co/TMLf6zaGIhpic.twitter.com/010qRSJuuq
Ранее сообщалось, что шайба российского защитника Ивана Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.