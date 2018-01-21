Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Победу «Колорадо» принесли голы Эрика Джонсона, Натана Маккиннона и Микко Рантанена.

Автором единственной шайбы в составе «Рейнджерс» стал российский форвард Павел Бучневич. Для него этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что шайба российского защитника Ивана Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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