Загитова и Медведева отказались отвечать на вопрос о допинге после ЧЕ по фигурному катанию
Российская спортсменка Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос о допинге по окончании чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, где она завоевала серебряную медаль.
«Извините, я откажусь отвечать на этот вопрос», — приводит слова Медведевой «Р-Спорт».
Поддержала свою соотечественницу и Алина Загитова, ставшая победительницей соревнований.
Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.
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