Загитова и Медведева отказались отвечать на вопрос о допинге после ЧЕ по фигурному катанию

Российская спортсменка Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос о допинге по окончании чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, где она завоевала серебряную медаль.