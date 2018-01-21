Загитова и Медведева отказались отвечать на вопрос о допинге после ЧЕ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Российская спортсменка Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос о допинге по окончании чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, где она завоевала серебряную медаль.

«Извините, я откажусь отвечать на этот вопрос», — приводит слова Медведевой «Р-Спорт».

Поддержала свою соотечественницу и Алина Загитова, ставшая победительницей соревнований.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru