Загитова: я счастлива, став чемпионкой Европы, но нужно стремиться побеждать на более крупных турнирах

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Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой Европы в одиночном катании, прокомментировала своё выступление на турнире в Москве.

«Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях», — цитирует спортсменку ТАСС.

Также Загитова поблагодарила своих болельщиков и работавших с ней тренеров.

«За выступление я поставила бы себе «четвёрку»: были недочёты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив свою соотечественницу Евгению Медведеву.

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