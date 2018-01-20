Загитова: я счастлива, став чемпионкой Европы, но нужно стремиться побеждать на более крупных турнирах
«Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях», — цитирует спортсменку ТАСС.
Также Загитова поблагодарила своих болельщиков и работавших с ней тренеров.
«За выступление я поставила бы себе «четвёрку»: были недочёты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив свою соотечественницу Евгению Медведеву.