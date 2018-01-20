Тренер считает, что Медведеву не надломило поражение от Загитовой на ЧЕ по фигурному катанию
«Мы настоятельно рекомендуем, чтобы девушки не вникали в то, что пишет пресса. Никакого надлома точно нет», — цитирует специалиста «Р-Спорт».
По словам Глейхенгауза, соперничество Загитовой и Медведевой можно сравнить с противостоянием Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Мы испытываем радость, что все увидели такое противостояние», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.