Тренер считает, что Медведеву не надломило поражение от Загитовой на ЧЕ по фигурному катанию

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Тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, работающий с россиянками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, выразил мнение, что последнюю не надломило поражение на чемпионате Европы в Москве, где она завоевала только серебряную медаль.

«Мы настоятельно рекомендуем, чтобы девушки не вникали в то, что пишет пресса. Никакого надлома точно нет», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

По словам Глейхенгауза, соперничество Загитовой и Медведевой можно сравнить с противостоянием Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Мы испытываем радость, что все увидели такое противостояние», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.

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