Тренер считает, что Медведеву не надломило поражение от Загитовой на ЧЕ по фигурному катанию

Тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, работающий с россиянками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, выразил мнение, что последнюю не надломило поражение на чемпионате Европы в Москве, где она завоевала только серебряную медаль.