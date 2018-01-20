Тренер «Торпедо» пошутил, что команда будет «бухать» во время перерыва на Олимпиаду-2018 в чемпионате КХЛ

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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Петерис Скудра с юмором ответил на вопрос о том, чем команда будет заниматься во время паузы в регулярном чемпионате в связи с проведением зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать…» — цитирует латвийского специалиста «Чемпионат».

По словам Скудры, во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ игрокам «Торпедо» необходимо поработать над собой.

«Мы сначала проведём восстановительные мероприятия, будем подтягивать физику и тактику. Огромное место займёт игра в неравных составах. Естественно, это будет некий аналог сборов. Будут товарищеские матчи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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