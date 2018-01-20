Тренер «Торпедо» пошутил, что команда будет «бухать» во время перерыва на Олимпиаду-2018 в чемпионате КХЛ
«Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать…» — цитирует латвийского специалиста «Чемпионат».
По словам Скудры, во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ игрокам «Торпедо» необходимо поработать над собой.
«Мы сначала проведём восстановительные мероприятия, будем подтягивать физику и тактику. Огромное место займёт игра в неравных составах. Естественно, это будет некий аналог сборов. Будут товарищеские матчи», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.