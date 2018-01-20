Шарапова: за рейтингом никогда не следила

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что никогда не следила за рейтингом Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я вообще никогда внимательно за рейтингом не следила, не рассматривала сетки, расписание. Конечно, у меня был совсем неплохой рейтинг, но главное не в этом, а как я готовилась к турнирам Большого шлема, какие соревнования играла перед ними. Так что за очками не гонюсь», — приводит слова Шараповой официальный сайт Australian Open.

Россиянка отметила, что в обратном случае она приняла бы участие в большем количестве турниров.

Ранее Шарапова подтвердила, что не будет выступать на Кубке Федерации.