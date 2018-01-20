Шарапова: за рейтингом никогда не следила

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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что никогда не следила за рейтингом Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я вообще никогда внимательно за рейтингом не следила, не рассматривала сетки, расписание. Конечно, у меня был совсем неплохой рейтинг, но главное не в этом, а как я готовилась к турнирам Большого шлема, какие соревнования играла перед ними. Так что за очками не гонюсь», — приводит слова Шараповой официальный сайт Australian Open.

Россиянка отметила, что в обратном случае она приняла бы участие в большем количестве турниров.

Ранее Шарапова подтвердила, что не будет выступать на Кубке Федерации.

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