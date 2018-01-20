Основатель команды «КАМАЗ-мастер»: в этом году победа в общем зачёте «Дакара» ценна вдвойне

Основатель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Семён Якубов прокомментировал победу россиянина Эдуарда Николаева в ралли-марафоне «Дакар-2018» в зачёте грузовиков.

«В этом году гонка была не в пример жёсткая и с точки зрения трассы, и с точки зрения конкуренции. Честно говоря, не припомню такого напряжения, поэтому победа ценна вдвойне. Тем более в этом году не только 40 лет «Дакару», но и 30 лет «КАМАЗ-мастеру», да и победа стала 15-й в истории нашей команды. То есть сплошные юбилеи. Заслуженная, тяжёлая, но очень дорогая победа», — цитирует эксперта «Р-Спорт».

По словам Якубова, технические проблемы многих команд во время ралли-марафона «Дакар-2018» связаны с тем, что организаторам удалось найти трассу повышенной степени сложности.

«Видимо, спортсмены немного расслабились за последние годы с не совсем сложными трассами. Марк Кома нашёл маршрут, который стал неожиданностью для всех», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Николаев третий раз в карьере выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков.