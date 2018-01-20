Роднина ответила на вопрос, кто из российских фигуристов поедет на ОИ-2018

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

«Результаты не удивили. Евгения Медведева радует. Видно, что с каждым днём она набирает силу и к ОИ будет в хорошем тонусе. Потрясающая молодая девочка Алина Загитова. Несмотря на недочёты, мы доказываем хороший уровень российского фигурного катания, по крайней мере на европейском континенте», — заявила Роднина в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчахне.

«По-моему, всё чётко понятно, кто поедет на ОИ, и в парном катании, и в танцах на льду. У мужчин чуть больше проблем, но и там всё более-менее ясно. Осталось дождаться выступления девушек. Но команда, судя по всему, известна», — сказала Роднина.

Ранее Роднина отметила увеличение интереса к баскетболу после фильма «Движение вверх».