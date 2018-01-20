Роднина отметила увеличение интереса к баскетболу после фильма «Движение вверх»

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила важность проведения матча, посвящённого 90-летию легендарного тренера Александра Гомельского.

«Сегодня собралось созвездие спортсменов, судей, тренеров. После фильма «Движение вверх» снова поднимается интерес к баскетболу. Замечательно, что такие фильмы начали создавать. Замечательно проводить такие матчи, когда мы можем повспоминать людей, которые творили историю нашего спорта», — сказала Роднина в эксклюзивном интервью RT.

Знаменитая фигуристка также вспомнила легендарных тренеров ЦСКА.

«Я всю жизнь выступала за ЦСКА, для меня это не просто звёзды. Поколение Анантолия Тарасова, Сурена Богдасарова, дяди Саши Гомельского, как мы его называли, воспитало не одно поколение российских спортсменов, олимпийских чемпионов. А самое главное — воспитали армейцев», — сказала Роднина.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Баранова рассказала об истории своих взаимоотношений с легендарным тренером Александром Гомельским.