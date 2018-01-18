Олимпийская чемпионка Баранова: Александр Гомельский был требовательным и амбициозным

Олимпийская чемпионка и первая россиянка в истории женской НБА Елена Баранова рассказала об истории своих взаимоотношений с легендарным тренером Александром Гомельским.

«За всю мою карьеру мы встречались по касательной, а отношения наши можно даже назвать сложными. Это были непростые для спорта 90-е годы, я была капитаном женской команды ЦСКА, а Александр Яковлевич пришёл в клуб президентом. Полное безденежье в клубе, никаких спонсоров и перспектив появления денег, но Гомельский сумел отыскать необходимые средства. Правда, к сожалению, хватило их только на мужскую команду. Меня отправили на разборки — узнать, почему нам не выделили никаких денег. Папа ясно дал понять, что не воспринимает женский баскетбол всерьёз. Зато с нами всегда был его брат — он оказывал всяческую поддержку. Кстати, несмотря на разное восприятие женского баскетбола, во многом братья схожи: требовательные и амбициозные», — рассказала Баранова в интервью RT.

18 января исполняется 90 лет со дня рождения Александра Гомельского. Вместе со сборной СССР тренер завоевал олимпийское золото на Играх-1988 в Сеуле и дважды выигрывал чемпионат мира. Специалист стал единственным человеком, включённым как в Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита, так и в Зал славы FIBA.

Ранее двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов рассказал о знакомстве с Александром Гомельским.