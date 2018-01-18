Двукратный вице-чемпион мира Носов рассказал о знакомстве с Александром Гомельским

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов рассказал о первом дне под руководством легендарного тренера Александра Гомельского в сборной СССР.

«Позже меня стали привлекать уже к основной сборной СССР. Приехал на сбор, а кеды у меня рваные. Александр Яковлевич сразу же попросил массажиста найти мне новые. Захожу в кабинет получать, а там сидит сам Гомельский. Передать словами всю гамму эмоций, которые нахлынули на меня, я не смогу. Это была такая честь — сам мастер обратил внимание на меня и мои бытовые проблемы. Кстати, кроссовки были велики на два размера, но это не имело никакого значения — ведь они были от Гомельского! Под его началом я тренировался всего пару раз, но эти часы и минуты стали основополагающими во всей моей карьере. Он научил меня относиться к делу профессионально: когда он рядом, делать плохо было нельзя! Великий тренер, который пронёс любовь и преданность баскетболу до последней минуты жизни», — рассказал Носов в интервью RT.

18 января исполняется 90 лет со дня рождения Александра Гомельского. Вместе со сборной СССР тренер завоевал олимпийское золото на Играх-1988 в Сеуле и дважды выигрывал чемпионат мира. Специалист стал единственным человеком, включённым как в Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита, так и в Зал славы FIBA.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, кто мог бы сыграть Гомельского в кино.