«Байер» разгромил «Хоффенхайм» и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу

В матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» со счётом 4:1.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Лукас Аларио. Ещё по мячу себе в актив записали форвард Леон Бэйли и полузащитник Юлиан Баумгартлингер.

Этот успех позволил футболистам «Байера» набрать 31 очко и подняться на вторую строчку турнирной таблицы немецкого чемпионата. Впрочем, «РБ Лейпциг» и мёнхенгладбахскую «Боруссию» команда Хайко Херрлиха опережает только по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» не смогла победить «Герту» в матче чемпионата Германии по футболу.