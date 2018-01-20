Мутко предполагает, что около 200 российских спортсменов смогут выступить на Олимпиаде-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко выразил мнение, что принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане смогут примерно 200 отечественных атлетов.

«Предварительный список состоял из 358 человек. Это те спортсмены, которые квалифицировались на Игры или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше. Поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Мутко, окончательное число российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2018, будет зависеть от игровых видов спорта, и, в частности, от состава женской хоккейной сборной.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) сократил пул российских атлетов, которые могут быть допущены до участия в Олимпиаде-2018.

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