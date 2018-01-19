МОК сократил пул российских атлетов, которые могут быть допущены до ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимних Играх 2018 года под нейтральным флагом.

Как сообщает пресс-служба МОК, количество спортсменов и официальных лиц было сокращено с 500 до 389.

Отмечается, что ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.

Ранее сообщалось, что главы 19 антидопинговых агентств призвали МОК опубликовать критерии допуска россиян на ОИ-2018.

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