МОК сократил пул российских атлетов, которые могут быть допущены до ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимних Играх 2018 года под нейтральным флагом.

Как сообщает пресс-служба МОК, количество спортсменов и официальных лиц было сокращено с 500 до 389.

Отмечается, что ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.

Ранее сообщалось, что главы 19 антидопинговых агентств призвали МОК опубликовать критерии допуска россиян на ОИ-2018.