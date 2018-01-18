Главы 19 антидопинговых агентств призвали МОК опубликовать критерии допуска россиян на ОИ-2018

Национальные антидопинговые агентства ряда стран призвали Международный олимпийский комитет (МОК) придать огласке критерии допуска российских спортсменов к участию в зимних Игра 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«К сожалению, менее чем за три недели до старта Олимпиады критерии, применяемые к спортсменам-олимпийцам из России, не были опубликованы. После решения от 5 декабря у комиссии МОК было шесть недель, чтобы объявить их», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Британского антидопингового агентства (UKAD).

Главы агентств выразили надежду, что решения рабочей группы МОК по допуску россиян будут отражать серьёзность ситуации, в которой находится спорт.

«Тот факт, что критерии до сих пор не опубликованы, означает, что упущен шанс, что ставит под сомнение права чистых спортсменов», — говорится в завершение.

5 декабря МОК принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что официальный поставщик экипировки ОКР представил эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018.