Официальный поставщик экипировки ОКР представил эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018

Компания ZASPORT, официальный поставщик экипировки Олимпийского комитета России, представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане.

«Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесён логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту Международного олимпийского комитета, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации — флаг, герб», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что экипирование российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно.

Публикация от ZASPORT (@zasport) Янв 18, 2018 at 3:11 PST

Публикация от ZASPORT (@zasport) Янв 18, 2018 at 3:12 PST

Ранее сообщалось, что МОК уберёт бренд Bosco с формы своих сотрудников на ОИ-2018.