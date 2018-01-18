Официальный поставщик экипировки ОКР представил эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018

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Компания ZASPORT, официальный поставщик экипировки Олимпийского комитета России, представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане.

«Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесён логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту Международного олимпийского комитета, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации — флаг, герб», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что экипирование российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно.

Ранее сообщалось, что МОК уберёт бренд Bosco с формы своих сотрудников на ОИ-2018.

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