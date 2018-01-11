МОК уберёт бренд Bosco с формы своих сотрудников на ОИ-2018

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Владелец Bosco Михаил Куснирович сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласился убрать логотипы компании с формы своих сотрудников на зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдёт в Южной Корее.

«Да, всё сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками — с буквами IOC», — приводит слова Куснировича ТАСС.

Он отметил, что также будут отменены все совместные с МОК мероприятия.

«Томас Бах (глава МОК. — RT) принял это. Но вместе с тем он в своём письме указал, что надеется на дальнейшее сотрудничество, когда весь кризис разрешится», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Куснирович решил отозвать бренд Bosco с экипировки МОК на Играх-2018.

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